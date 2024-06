FEIRA DE ARTESANATO, PROGRAMAÇÃO CULTURAL E SHOWS MUSICAIS MARCAM O ROÇADO DE SÃO PEDRO EM MACAU

A população macauense aprovou a programação das festividades de São Pedro, no bairro do Porto, culminando com feira de artesanato, apresentações de quadrilhas juninas e shows musicais, nos dias 27, 28 e 29 de junho. O Roçado de São Pedro, promovido pela Prefeitura de Macau manteve viva a tradição dos festejos em honra ao padroeiro do bairro. “Resgatamos a tradição junina da comemoração do São Pedro, realizando uma festa para toda a família macauense”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes.

Durante as três noites de festa na estrutura montada na Rua São Pedro, o evento contou com Feira de Artesanato, organizada pela Secretaria de Assistência Social, apresentações de seis grupos juninos, sob a coordenação do departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura e seis shows no palco, com artistas da cidade e bandas regionais. A coordenação geral do Roçado de São Pedro ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo e Turismo.

“A maciça presença popular e a participação ativa da comunidade católica são testemunhos do valor e da importância dessas festividades para a cidade”, destacou o prefeito José Antônio de Menezes, comemorando a aprovação do evento e a receptividade do público. Trabalharam juntos para o sucesso do evento, a Secretaria de Infraestrutura, Guarda Municipal e o DMUT.

Com informações: Assecom/PMM