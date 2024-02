FESTA DO POVO: UM CARNAVAL DE PAZ, ALEGRIA, RESPEITO E SEGURANÇA JÁ COMEÇOU EM GUAMARÉ!

Com entusiasmo, o prefeito de Guamaré, Arthur Teixeira, usou suas redes sociais para desejar a todos os foliões que irão brincar os dias de folia na cidade, um carnaval de paz, alegria, respeito e segurança. Uma festa do povo que já começou na terra do ouro negro.

