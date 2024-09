FESTA DO SAL DE MACAU MOVIMENTOU MAIS DE R$ 3 MILHÕES

Resgatada na gestão do prefeito José Antônio de Menezes, a Festa do Sal em Macau foi uma das maiores dos últimos anos. Em formato diferenciado, com polos na cidade e na Praia de Camapum, o evento que comemorou o aniversário da cidade, entre os dias 06 e 09 de setembro, movimentou o comércio e o setor de serviços, incrementando cerca de R$ 3 milhões na economia da cidade.

Os números reforçam a estimativa da participação de aproximadamente 30 mil pessoas nos eventos, com o gasto médio por visitante de R$ 115 reais. A estimativa é que esses recursos tenham sido injetados principalmente no comércio com aquecimento na venda de bebidas, alimentos, roupas, acessórios e lojas de conveniência.

Diretor do supermercado Rede Mais, o empresário Jorge Medeiros revelou que durante a Festa do Sal, as vendas aumentaram em média 10%, comparando com mesmo período em outros meses do ano. “Reforçamos o estoque e tivemos um saldo muito positivo”, disse.

No setor de serviços, destaca-se o aumento na procura por serviços em salões de beleza, barbearia, lavanderia, hotéis e pousadas. “Os benefícios econômicos tiveram reflexo também na economia informal com as vendas de vários produtos por ambulantes, por exemplo”, destacou o prefeito.

“Esse resultado reforça o potencial econômico das festas populares do calendário de eventos de Macau. A Festa do Sal é um período muito aguardado não apenas por quem vai festejar, mas também pelas centenas de pessoas que dependem do comércio local”, declarou o prefeito José Antônio de Menezes.

Para o prefeito, a Festa do Sal também apoiou a cultura e o artesanato para fomentar a economia e beneficiam principalmente os nossos pequenos empreendedores inseridos na economia criativa”, ressaltou.

Aprovação popular

As atrações contratadas pela prefeitura para animar a festa na cidade e na Praia de Camapum, a organização dos eventos e a segurança também foram destaques na avaliação positiva da população e dos turistas que passaram pela cidade no período de festa.

Artistas da cidade na programação

O prefeito José Antônio de Menezes lembra que além das atrações nacionais e regionais, a Festa do Sal abriu espaço para os artistas da cidade que se apresentaram na Praça da Conceição, na Festa do Reencontro e também na Praia de Camapum.