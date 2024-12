FIÉIS PARTICIPAM DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Com o tema: ‘Casa de Maria, lugar de oração’, a festa da padroeira de Guamaré, Nossa Senhora Imaculada da Conceição, promove durante todo o período de 01 a 08 de dezembro de 2024, momentos de fé e oração.

Os noiteiros da missa desta quarta-feira (04) foram: ‘Movimento da Mae Rainha e Terço dos Homens’. Sendo homenageadas durante a celebração as Escolas Municipais e Estaduais, que se juntaram aos fies para louvar e agradecer a DEUS pelas as ricas bênçãos recebidas.

A Missa trouxe à tona um misto de alegria e emoção em virtude dos diversos significados atribuídas pelos fiéis às festividades: oração, devoção, agradecimentos, reencontros. Depois de quatro dias com uma extensa programação, a festa em comemoração a Padroeira de Guamaré continua hoje, e será encerrada no próximo domingo (08), com procissão marítima e terrestre, seguida de uma missa.

O Padre Gilvan Bezerra agradeceu a presença dos fies acompanhados de suas famílias, demonstrando a fé juntamente com a população. As celebrações também contaram com a presença de outras comunidades, que vieram participar da missa alusiva a Nossa Senhora Imaculada da Conceição.