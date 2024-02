Domingo de sol e vitória do Flamengo no clássico no Maracanã. O Rubro-Negro venceu o Fluminense por 2 a 0 e encaminhou o título da Taça Guanabara. Com 24 pontos na tabela, o Fla se isolou na liderança da competição enquanto o Tricolor fica na segunda colocação com 21 pontos. Ambos estão classificados para a semifinal do Carioca.