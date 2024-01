FLAMENGO EM NATAL: CAMPEÃO DA LIBERTADORES ESTARÁ EM DUELO CONTRA A PORTUGUESA

Com a utilização do time titular em amistosos nos EUA, a delegação de atletas do Flamengo que irá disputar a partida contra a Portuguesa neste sábado (27), na Arena das Dunas, será composta por jogadores das categorias de base em sua maioria. Porém, também haverá a presença de um “medalhão” entre os relacionados: o volante Thiago Maia, campeão da Libertadores de 2022.

A informação foi confirmada pelo presidente do time carioca, Rodolfo Landim, em vídeo divulgado pelas redes sociais. Landim, que está com o time principal nos Estados Unidos, confirmou a ida do volante a capital potiguar em declarações a imprensa na última quinta-feira (25).

Na ocasião, o presidente rubro-negro se esquivou no momento em que confirmaria a situação do atleta, que estava em negociação com o Internacional. “Sei que o Thiago Maia está treinando e vai jogar. Matheuzinho retornou agora e nem sei, mas o Thiago ia viajar para o Nordeste e jogar. Na verdade, vou dizer o seguinte: o Thiago Maia vai jogar (respondendo se o Flamengo havia recusado a proposta do Inter). Acho que isso é o suficiente para você (risos).

Entre os principais títulos com a camisa do Flamengo, Thiago Maia acumula as conquistas do Brasileirão (2020), Copa do Brasil (2022) e Libertadores (2022). O Flamengo enfrenta a equipe da Portuguesa neste sábado (27), às 18h10, na Arena das Dunas pelo Campeonato Carioca. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o duelo.

Tribuna do Norte