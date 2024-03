FLAMENGO ENCAMINHA TÍTULO DO CARIOCA, COM 3 A 0 SOBRE NOVA IGUAÇU

O Flamengo ficou mais próximo de encerrar o jejum de três anos sem títulos estaduais ao vencer o Nova Iguaçu neste sábado (30), por 3 a 0, no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, no Maracanã.

Inspirado, Pedro marcou duas vezes e disparou na artilharia do estadual, com 11 gols. O terceiro gol do jogo foi contra, do volante Ronald.

Os times voltam a campo no domingo (7 de abril), às 17h (horário de Brasília), para decidir quem serão o campeão carioca de 2024. O Flamengo pode até perder por dois gols de diferença que garante a taça.

O desafio maior será do Nova Iguaçu, que precisará marcar quatro gols ou mais para faturar o título. Se fizer três gols, o time da Baixada Fluminense levará a decisão para a cobrança de pênaltis.

Agência Brasil