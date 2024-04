O Flamengo é campeão carioca de 2024! O Rubro-Negro venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0 neste domingo (7), pelo jogo de volta da final do Campeonato Carioca. No Maracanã, Bruno Henrique fez o gol do título.

Como o Flamengo venceu o jogo de ida por 3 a 0, poderia perder por até dois gols de diferença para levar a taça. Com o triunfo deste domingo, a equipe de Tite não só se sagrou campeã, como fez isso de forma invicta.