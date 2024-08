Flamengo vence o Palmeiras e coloca um pé nas quartas de final da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (31), em partida válida pelo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Pedro e Luiz Araújo.

Com o resultado, o Flamengo praticamente está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro pode até mesmo perder por um gol de diferença.

Já o Palmeiras tem uma árdua missão para avançar às quartas da Copa do Brasil. Se vencer por dois gols de diferença, a disputa vai para os pênaltis. Se for por três gols, o Alviverde se classifica direto para a próxima fase.

Agora, o Flamengo volta a entrar em campo no final de semana. O Rubro-Negro viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbi, às 21h30 de sábado (3). Já o Palmeiras vai até Porto Alegre, onde joga contra o Internacional, às 17h de domingo (4), no Beira-Rio.