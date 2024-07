FLÁVIA VERAS CONFIRMA QUE NÃO SERÁ CANDIDATA EM MACAU

A advogada Flávia Monique Veras, ou Flavinha como é mais conhecida quebrou o silêncio na tarde desta terça feira.

A advogada fez um vídeo e postou nas suas redes sociais esclarecendo que recebeu um convite do PDT e do Republicanos para ser candidata a prefeita em Macau, mas após pensar, ela decidiu seguir com a sua carreira jurídica e agradeceu ao convite dos partidos.

Flavinha teve seu nome incluído em todas as rodas de conversa sobre política na cidade e até mesmo em pesquisas que seu pai, Flávio Veras mandou fazer, mas pelo visto nada disso foi suficiente para convencer a advogada a entrar no mundo da política.

As informações que nos chegam é que a advogada tem aspirações no meio jurídico objetivando alcançar um cargo na magistratura ou no Ministério Público. Sábia decisão, desejamos boa sorte.