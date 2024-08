Folha de contratados da Prefeitura de Jandaíra aumentou 100% em dois anos

A folha de pessoal no município de Jandaira é de chamar a atenção, só não chama a atenção do Ministério Público, da Câmara de vereadores e do TCE/RN.

De 2021 para 2023, a prefeita Marina aumentou a folha apenas dos contratados de R$ 4.816.849,82 em 2021, para R$ 8.065.641,26 em 2023, um aumento de 100%

No gasto total da folha de pagamento da gestão Mariana Dias a diferença é pior ainda, saindo de uma despesa com salário em 2021 de R$ 15.917.072,7 para R$ 23.496.506,70.

Veja os contratados em 2021/2023:

Despesas com salários podem representar uma parte significativa do orçamento municipal e quando essas despesas são elevadas, há menos recursos disponíveis para investimentos em infraestrutura, saúde, educação e outros serviços públicos essenciais.

Há casos documentados de prefeituras que exageram nos gastos com salários, por exemplo, contratando mais funcionários do que o necessário ou oferecendo remunerações excessivamente altas.

Isso também pode ocorrer por diversos motivos, incluindo práticas de nepotismo ou falta de planejamento.

Blog Robson Pires