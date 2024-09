FRANKLIN E KAMILA ADEREM AO PROJETO POLITICO DE ADRIANO DIÓGENES

O casal Franklin e Kamila residente no conjunto Vila Maria, é mais uma família que acredita na mudança, e passa a se somar como soldados na linha de frente ao projeto politico do candidato a prefeito Adriano Diógenes, e sua vice Lisete, para ‘Mudar Guamaré’.

Na foto, simbolizando a adesão, o casal ao lado de Adriano, e do vereador Leandro Felix, confirmam que juntos somos mais fortes, e podemos sim ‘Mudar Guamaré’ com a permissão de Deus e a força do povo.

De casa em casa, de rua em rua, sem opressão e ameaças, Adriano vem fazendo uma campanha limpa, com propostas e com pé no chão ao lado de Lisete, dos vereadores e da militância do Podemos em busca de mais um voto.

O discurso de mudança fica cada vez mais evidente em cada gesto, em cada diálogo, em cada olhar, o povo demonstra claramente nas ruas que quer uma nova Guamaré, com oportunidades, saúde e educação, com retorno da dignidade do nosso povo.