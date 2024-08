FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA ‘BEM ESTAR’ CONTINUAM COM SALÁRIOS ATRASADOS EM GUAMARÉ

Mais servidores reclamam de atrasos de salários em Guamaré, desta vez, são os funcionários da Cooperativa de Trabalho em Serviços de Saúde – Bem Estar (Brasil), que prestam serviços na área de saúde para a Prefeitura Municipal de Guamaré, e não sabem quando o salário vai cair na conta.

Apesar dos apelos por parte de alguns servidores, a empresa alega que não recebeu o repasse da prefeitura, razão de não poder honrar em tempo com seus colaboradores. Com esse impasse o pagamento de quem trabalha atendendo a população continua atrasada.

Os servidores terceirizados prestam seus serviços no Hospital Manoel Lucas de Miranda, UPA 24 horas, dentre outras unidade de saúde do município, como: técnicos, enfermeiros, médicos, saúde bocal, dentre outros.

Uma servidora que não quis se identificar disse ao blog que: “Meu amigo, nos socorra através do seu canal de notícia até pelo o amor de Deus, nosso salário da cooperativa Bem Estar está atrasado novamente, precisamos fazer a feira, honrar nossos compromissos, mas não temos como, estamos sendo penalizados sem merecer, aqui em casa não tem nada amigo, tenho crianças pequenas, mas não posso reclamar ou abrir minha boca, por que a situação se torna muito pior, eles me colocam pra fora da empresa, temos que ficar calado mesmo diante desta opressão, nos ajude através do seu blog, e que esse nosso apelo chegue até o prefeito Arthur”. Comentou.