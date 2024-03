FURTOS DE CABOS DE ENERGIA NA REGIÃO DE MACAU PREJUDICA A POPULAÇÃO DE GUAMARÉ

O Portal recebeu informação de leitores que os roubos de cabos de energia da Cosern, estão acontecendo com frequência na área de Macau. E, conseguintemente vem prejudicando a população de Guamaré e comunidades próximas.

As forças de segurança da cidade salineira não estão omissas ao caso, mas precisam em tempo dar uma resposta a população, afinal, com o furto dessa quarta-feira, subiu para sete o número de vezes que a mesma linha de transmissão com 25 quilômetros de extensão entre Macau e Guamaré sofreu com a ação dos criminosos.

Ou seja, em menos de 90 dias, deixaram moradores da região sem energia em residências, hospitais, escolas, delegacias, abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais.

Os criminosos furtaram 400 metros de cabos e deixaram o município de Guamaré quase 16 mil habitantes sem energia durante quase 10 horas, entre as 20h55 dessa quarta-feira (28) e as 6h46 desta quinta-feira (29).

O crime aconteceu na mesma linha de transmissão que teve seis postes quebrados e 600 metros de cabos furtados próximos ao IFRN de Macau por volta das 22h da terça-feira (27). Desde então, uma geradora de energia eólica atendida em alta tensão na região está desconectada do sistema elétrico.

A informação que chega ao blog é que desde as primeiras horas dessa quarta-feira, 42 profissionais e 11 veículos com estrutura para atividades de maior complexidade estão trabalhando na reconstrução da linha de transmissão entre Macau e Guamaré.

O trabalho é delicado e exige cuidados de segurança redobrados, pois vários trechos de acesso à linha estão alagados em função das chuvas registradas na região nos últimos dias.

A previsão de conclusão do trabalho é no final desta sexta-feira (1).