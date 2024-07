GALEGUINHO DE RAPITA AFIRMA: O DOUTOR É DIFERENCIADO!

A campanha eleitoral está pegando fogo em Guamaré, em especial, na comunidade de Baixa do Meio, onde as adesões acontecem a toda hora, em todo instante, a todo o momento, e olhe que está apenas começando. O desejo de mudança é vista através de gestos e olhares, e sentida em ações que parte do povo, daqueles que querem e almeja a verdadeira mudança.

Desta vez, quem veio se somar na tabuada de somar e multiplicar do Podemos, foi um vaqueiro bate-esteira de primeira, um cara bacana, Itanildo Costa, mas conhecido como Galeguinho de Rapita, muito conhecido e querido na comunidade de Baixa do Meio.

Na noite desta sexta-feira, ele declarou seu apoio ao pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes. “Ouvi Adriano e por ele fui ouvido, fiquei impressionado, encantado com o bem que esse cara quer e tem pra Guamaré e Baixa do Meio. Um gestor diferenciado, amigo de todos e com visão futurista. Como prefeito, reconheço que ele trabalhou por nosso município, e em defesa dos menos favorecidos. Estou ao lado do Doutor como um soldado na linha de frente, e irei pra ruas com a bandeira da vitória, porque Juntos Podemos!.

Adriano faz renascer a cada dia a esperança que tanto Guamaré anseia e precisa, daqui a três meses a cidade voltará as urnas para escolher o novo prefeito para os próximos 4 anos.