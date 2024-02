GALINHOS BEM REPRESENTADO EM BRASÍLIA!

O prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, acompanhado do pré-candidato a Prefeito Hudson Matias, estão em Brasília, em busca de benefícios e melhorias para o município de Galinhos. Os políticos participaram nesta terça-feira (20), de uma reunião com o Senador da República, Rogério Marinho, e logo após, foram recebidos pelo o Ministro do Turismo, Celso Sabino de Oliveira.

Na pauta, foram discutidas várias demandas para o desenvolvimento da sede do Município, o distrito de Galos, e o Assentamento Pirangi. “Para conseguir recursos, obras e benefícios para o nosso município, é fundamental ir diretamente à fonte. Cobrar, correr atrás de convênios e emendas, esses encontros são importantes para buscar melhorias e atender a demanda da população. Estou aqui mais uma vez em Brasília na companhia de Hudson Matias, que sempre tem estado do meu lado em busca de benefícios e melhorias para Galinhos. E hoje, nós temos duas excelentes noticias, uma delas, tivemos no Gabinete do Senador Rogério Marinhos, onde tratamos de pauta importantíssima para nosso município, e se Deus quiser, voltaremos com boas noticias para todos vocês”. Comentou o prefeito Naldo.

Hudson Matias reforçou a boa noticia com outra, dizendo: “acabamos de ter uma reunião com o Ministro do Turismo Celso. Nossa cidade tem um potencial turístico enorme, e graça a Deus a reunião foi bastante produtiva, onde o ministro se comprometeu em nos fazer uma visita pessoalmente, pois essa visita se Deus quiser trará um beneficio enorme para nosso povo galinheense e toda região do Mato Grande. Vamos aguardar, torcer, e continuamos, Naldo e Hudson, Hudson e Naldo, sempre em busca de melhorias para nosso munícipio de Galinhos”. Concluiu.

O prefeito Naldo e Hudson volta da capital federal com ótimas notícias na bagagem, e a expectativa de que nos próximos dias já iniciarão muitos projetos para melhorias do município de Galinhos.

Blog Galinhos em Dia