GALINHOS CELEBRA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA COM MARI FERNANDEZ

A cidade de Galinhos, a única península do Estado do Rio Grande do Norte, está se preparando para um marco histórico em sua trajetória, no próximo dia 22 de março de 2024 (sexta-feira).

O município estará celebrando 61 anos de sua Emancipação Política, e para abrilhantar ainda mais esta festa, o show ficará por conta da rainha do piseiro e da sofrência MARI FERNANDEZ.

O prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, convida a população da cidade e região, para participar deste momento festivo: “É com muita alegria que convidamos você para celebrar conosco os 61 anos de Galinhos. Vamos festejar com a cantora Mari Fernandez, em uma festa que ficará para a história”. Comentou.

A festa da Emancipação política de Galinhos é sem dúvidas um dos principais eventos do calendário festivo do município. O evento é gratuito e aberto ao público.