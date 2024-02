GALINHOS: COMISSÃO INTERSETORIAL DO SELO UNICEF REALIZA REUNIÃO

A Comissão Intersetorial pelos Direitos da Infância e Adolescência do Selo UNICEF de Galinhos esteve reunida na ultima quarta-feira (21) para planejar a agenda de trabalho e monitorar os indicadores do município, para obtenção do Selo na edição 2021-2024.

O foco do encontro foi a atualização dos indicadores sociais sobre saúde, educação, proteção e assistência social relacionados à infância e adolescência, e contou com a presença dos secretários municipais, Alfredo França – Sec. de Governo, José Zenobio -Sec. de Educação e Cultura, Secretária Adjunta de Assistência Social, Alice Natália, além do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, e representantes de diversos seguimentos da Administração Municipal.

O encontro intersetorial teve a coordenação de Lucas Acúrcio, que como articulador do selo UNICEF direcionou várias ações para melhorar os indicadores sociais do município de Galinhos. Ele afirmou ao público presente que: “os indicadores estão dentro da meta a ser alcançada, mas será preciso que todos trabalhem de mãos dadas para que o município de Galinhos alcance os indicadores, e seja completado com o Selo UNICEF”. Comentou.

O Selo Unicef – Município Aprovado é um reconhecimento internacional que a cidade conquista pelo resultado dos seus esforços na melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes. A partir de um diagnóstico e de dados levantados pelo Unicef, os municípios que se inscrevem passam a conhecer melhor sua realidade e as políticas voltadas para infância e adolescência.

Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, o Selo estimula os municípios a implementarem políticas públicas para diminuir as desigualdades e garantir os direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).