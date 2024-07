GALINHOS CONSTROÍ O PRESENTE COM VISÃO DE FUTURO BUSCANDO MELHORIAS EM BRASÍLIA

Na capital federal, o prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, acompanhado do pré-candidato a prefeito Hudson Matias, estiveram em Brasília em busca de melhorias para melhorar a qualidade de vida da população de Galinhos.

Bem articulados e com bom relacionamento entre os Deputados Federais, Naldo e Hudson, tem encontrado as portas sempre aberta dos gabinetes dos parlamentares para o município. Tudo isto, graça as boas amizades construídas ao longo de sua vida pública.

Na agenda, os políticos ainda participaram de reuniões com os deputados, João Maia, Paulinho Freire, que é pré-candidato a prefeito de Natal, oportunidade que estava também presente, o atual prefeito Álvaro Dias, fortalecendo ainda mais a reunião administrativa.

Naldo e Hudson, ainda despacharam com os deputados Benes Leocádio, Robinson Farias. Na pauta, foram discutidas várias demandas para o desenvolvimento da sede do Município, o distrito de Galos, e o Assentamento Pirangi, que eles estão trazendo ótimas notícias na bagagem.

Galinhos tem construído o presente com visão de futuro buscando melhorias em Brasília, o exemplo, é a maior obra da história da cidade que está sendo executada em ritmo acelerado. Uma obra de grande porte de dessalinização, que transforma água do mar em água doce.

O recurso de mais de R$ 6 milhões para distribuição de água potável na única península do RN, foi conquistado em Brasília junto ao Governo Federal, por estes dois homens incansáveis que ama Galinhos.