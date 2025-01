GALINHOS MAIS SEGURA: PREFEITURA RENOVA CONVÊNIO COM A SESED

O Prefeito de Galinhos, Hudson Matias (PSDB), acompanhado do Comandante do Destacamento Policial da cidade, Sargento PM, Dênnis Rodrigues, estiveram na manhã desta terça-feira (21), na sede da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SESED), para assinar a renovação da parceria entre o Estado e o Município de Galinhos.

Eles foram recebidos pelo Secretário do Estado, Cel. Francisco Araújo, onde realizaram a assinatura de convênio entre município e estado. Este que visa à cooperação mútua no desenvolvimento das atividades de segurança pública e defesa social no âmbito municipal.

Embora, a segurança pública seja um dever do Estado, o referido convênio permite ao município de Galinhos dar maior apoio ao policiamento local, possibilitando assim o fortalecimento da estrutura da polícia e de suas ações no município.

O prefeito Hudson Matias, disse que a renovação do convênio se reveste de importância, na medida em que a Policia Militar continuará exercendo suas atribuições de forma mais eficiente com o apoio da prefeitura. “A cidade e a população de Galinhos só têm a ganhar com a renovação do convênio com a SESED. Com trabalho sério e união, seguimos firmes para manter a cidade sempre segura”. comentou.