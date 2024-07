GALINHOS REALIZA TRADICIONAL FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE

A cidade de Galinhos, a única península do Estado do Rio Grande do Norte, está se preparando para uma grande festa em comemoração a padroeira da cidade, Nossa Senhora dos Navegantes, no próximo dia 10 de agosto de 2024 – (sábado).

E para abrilhantar ainda mais este momento, o show ficará por conta de Alanzim Coreano, Márcia Felipe, e Abiel.

O prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, convida a população da cidade e região, para participar deste momento festivo: “É com muita alegria que convidamos você para celebrar a Padroeira de Galinhos, Nossa Senhora dos Navegantes”. Comentou.

A festa da Padroeira de Galinhos é sem dúvidas um dos principais eventos do calendário festivo do município. O evento é gratuito e aberto ao público.