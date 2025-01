GALINHOS SE EXIBE NA ESPANHA EM ESTANDE PRÓPRIO DO RN NA MAIOR FEIRA DE TURISMO DO MUNDO

A maior feira de turismo do mundo começou ontem, (21), em Madri na Espanha, e o Rio Grande do Norte está lá para destacar e atrair ainda mais os olhares do mercado global para o potencial turístico potiguar. Pela primeira vez com um estande próprio, a delegação do Governo do Estado e representantes do trade vão apresentar as belezas e deliciosas experiências que temos a oferecer aos visitantes.

A Feira Internacional de Turismo – Fitur, que nesta edição homenageia o Brasil, reúne empresas e operadoras de turismo de toda a Europa e deve receber mais de 250 mil visitantes até o domingo, dia 26. Além das ativações nos estandes, estão previstas capacitações, reuniões e rodadas de negócios.

“Participar da Fitur é uma oportunidade estratégica para o Rio Grande do Norte fortalecer sua presença no cenário global, promovendo as belezas naturais, a cultura e a diversidade que fazem do nosso estado um destino único. Nosso governo está comprometido em ampliar a visibilidade do RN e atrair novos investimentos para o setor turístico, gerando emprego e renda para a população potiguar”, destaca a governadora Fátima Bezerra.

Segundo o setor de inteligência da Emprotur, 64,4% das buscas sobre o Rio Grande do Norte feitas fora do território nacional são realizadas na Europa. Esse interesse comprova que o investimento acertado feito nos dois últimos anos, quando o RN foi o único estado brasileiro a fazer campanhas cooperadas com o grupo “Viajes El Corte Inglès”.

Além de mostrar nossos principais cartões postais, como como Natal, Pipa e São Miguel do Gostoso, o Rio Grande do Norte também se apresenta como destino ideal de esportes de vento tão praticados em todo o litoral, destacando destacando Maracajaú e Galinhos, e o turismo de aventura no Geoparque Seridó. Durante o evento, as negociações e parcerias com operadoras de viagem e companhias aéreas da Europa também são prioridade para melhorar a conectividade e atrair mais visitantes.

Para Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur, a participação na Fitur representa uma oportunidade de ampliar a visibilidade do nosso estado, atraindo novos investimentos para o turismo e gerando impactos positivos na economia. “A Espanha é o país onde as buscas pelo Rio Grande do Norte em sites de busca por viagem mais cresce e um dos países emissores onde nós temos investido no último ano. A iniciativa de levar um estande próprio à Fitur reforça o compromisso do Rio Grande do Norte em estabelecer parcerias comerciais, promover o destino e apresentar seu potencial turístico a operadores, agentes e investidores de diferentes mercados”, detalha Raoni.