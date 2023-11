Galinhos tem novo comandante no destacamento policial da cidade

O Sargento, Dênnis Rodrigues de Araújo, é o novo comandante da cidade de Galinhos. O policial foi designado pelo Comandante Geral da Polícia Militar e ficará a disposição do 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, responsável pela a área, que tem a frente o Subtenente Jonhny Cruiff.

O agente tem um histórico dedicado à segurança pública do estado, e por onde passou deixou um grande legado com serviços prestados. Ele pertenceu ao 4° Batalhão durante 18 anos, atuando na Rádio Patrulha e Força Tática na Zona Norte de Natal.

É um dos fundadores da Força Tática do 4° BPM. Foi monitor no Curso de Rádio Patrulha na disciplina de Veículos 4X4. Foi monitor no Curso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), instrutor de Direção Defensiva, Ofensiva e Evasiva. Instrutor de veículos 4X4 e automáticos.

Dênnis é Policial Militar por vocação desde 2004 – 2º Sargento, Bacharel em direito – Universidade Potiguar, Técnico em Turismo – CPET – Centro de Profissionalização e Educação Técnica (Cursando). Atuação com total compromisso de servir e proteger a população.

Desde que O Policial assumiu o Destacamento da ilha ele não tem parado um só minuto no posto policial. É um PM de linha de frente, gosta de ir pra ruas com seus subordinados, enfrentar os desafios, entre eles combater a criminalidade e o tráfico de drogas.

O Sargento é um policial responsável, dedicado, destemido, que trabalha com sua equipe para proteger o cidadão de bem. A população de Galinhos já começa enxergar os bons resultados depois de sua chegada à delegacia da cidade.