GOVERNO DE FÁTIMA SEM CONTROLE ATRASA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO

Apesar do recorde de arrecadação, o governo do Rio Grande do Norte enfrenta atrasos e divisão no pagamento dos salários dos servidores, com a segunda parcela prevista apenas para janeiro.

A situação evidencia uma crise de gestão na administração da governadora Fátima Bezerra, levantando questões sobre a eficiência na alocação dos recursos públicos e o planejamento financeiro do estado.

A medida tem gerado insatisfação entre os servidores e reforça o debate sobre a necessidade de maior transparência e controle nas finanças públicas, especialmente diante de uma arrecadação considerada histórica.