GOVERNO DO RN REFORÇA SEGURANÇA COM QUASE 5 MIL POLICIAIS, 16 MIL PROMOÇÕES E 600 VIATURAS

Com nomeação de 138 novos agentes de segurança da Polícia Civil, incluindo agentes, escrivães e delegados, nesta segunda-feira (16), o Governo do Rio Grande do Norte atinge um marco histórico na área de segurança pública do Estado.

Os investimentos começaram em 2019, quando o Governo do Estado deu início a diversas ações que incluem promoções e nomeações de novos servidores. Em 2020, o edital do concurso público da Polícia Civil foi publicado e as provas foram realizadas em 2021. Na ocasião, 360 policiais foram nomeados. Já em 2024, um Curso de Formação do mesmo certame foi concluído e, inicialmente, 233 formados foram nomeados, totalizando mais de 600 novos servidores, o que representou um incremento de quase 50% do efetivo atual em pouco mais de um ano.

Além do novo incremento, recentemente o governo formou 1.079 novos policiais militares que irão ser empossados até o fim do ano. Além da promoção de mais de 15 mil militares e policiais e bombeiros. Foram nomeados também 265 novos policiais penais e 276 novos servidores para o Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN).

Vale lembrar que o último concurso público da Polícia Civil foi em 2008, e o anterior, 15 anos antes. Ou seja, em quase três décadas, só houve dois concursos para a Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Recentemente o governo também fez investimento de R$17 milhões para as forças de segurança, resultado de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, emendas parlamentares e contrapartida da gestão estadual. Foram entregues 34 veículos, entre automóveis hatch, sedãs, SUVs e caminhonetes, para a Polícia Militar, Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) e Corpo de Bombeiros, que também recebeu dois caminhões Auto Bomba Tanque e uma ambulância. Dezesseis novas motocicletas para a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) foram recebidas pela Polícia Militar. Com a entrega desses veículos, o governo ultrapassa a marca de 600 viaturas entregues na gestão.