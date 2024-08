GOVERNO SEM COMPROMISSO ATRASA O DÉCIMO TERCEIRO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Parte dos servidores públicos da Prefeitura de Guamaré, em especial aqueles que recebem acima de R$ 3 mil reais, amanheceram sem os valores depositados em suas contas bancárias relativos à antecipação do décimo terceiro salário.

Não bastasse a quebra do tradicionalismo que marcava a antecipação da verba, a Prefeitura que inovou ao promover o fracionamento do pagamento por categorias, não cumpriu o prometido.

O ato demonstra a falta de respeito com o servidor público que agora amarga com o descumprimento de obrigações e programações ajustadas que não serão satisfeitas.

Foi-se o tempo em que o funcionalismo tinha orgulho da administração municipal. Atualmente, as notícias são de atrasos de salários, direitos violados com a constituição de MEI e cooperativas fraudulentas, tudo fruto de uma política criada para perpetuação no poder.

Assim, para manter o capital político, enche-se a gestão de servidores fantasmas que somente vão aos órgãos da administração bater o ponto, em sacrifício ao servidor que tanto se dedicam e cumprem rigorosamente suas obrigações.

É vergonhoso ver o que Guamaré se transformou. Pior ainda, é a promessa de continuidade, de tudo se manter como está, que se encontra nas ruas.

O servidor merece respeito. Acaba logo, pelo amor de Deus.