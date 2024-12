GRUPO COM MAIS DE 20 DE PRATICANTES DE KITESURF FICA À DERIVA E É RESGATADO NO MAR EM GUAMARÉ

Pelo menos 24 praticantes de kitesurf ficaram à deriva no mar do Rio Grande do Norte e foram resgatados em uma operação que contou com a ação do Corpo de Bombeiros, da Marinha e de embarcações particulares.

O caso aconteceu por volta das 17h de sexta-feira (6), em Guamaré, na Costa Branca potiguar, mas a operação só foi concluída durante a noite.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o grupo havia saído de São Miguel do Gostoso para fazer um passeio de kitesurf pela costa potiguar.

Na modalidade esportiva, os praticantes usam uma prancha e uma “pipa” para usar a força do vento no deslocamento – mas o grupo foi pego de surpresa pelo mau tempo, que o deixou sem vento.

À deriva no meio do mar, os esportistas entraram em contato com as autoridades e pediram socorro. Parte das vítimas foi retirada da água pelos bombeiros, enquanto outras receberam auxílio de civis.

“A gente estava velejando com nosso grupo de kitetrip, aí o vento ficou terral [sopra da terra para o mar], o pessoal caiu, uma média de 20 pessoas, algumas foram resgatadas pelos bombeiros, como eu, outros pelo pessoal de Guamaré. Tinham dois que estavam sumidos, mas foram encontrados e graças a Deus está tudo certo”, disse Johnatan Silva, um dos atletas.

Ambulâncias também foram enviadas para a praia para prestar atendimento, mas ninguém ficou ferido.

“Uma ocorrência muito difícil devido às condições climáticas, o tempo, a hora, a gente completamente sem visibilidade. Conseguimos resgatar um que estava usando a lanterna do celular como localizador para a gente. A gente passa a orientação que eles observem as condições climáticas. A partir do momento que começar a mudar o tempo, já recolher o equipamento e sair”, disse o soldado Sammy, do Corpo de Bombeiros.

G1/RN