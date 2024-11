GUAMARÉ: CIDADE SEM ADMINISTRAÇÃO, SEM CONTROLE, SEM DIGINIDADE, SEM PREFEITO!

Um texto de origem não identificada tem circulado nas redes sociais, especialmente em grupos de WhatsApp de Guamaré. As palavras escritas em tom de desabafo chamaram atenção da população para a dura realidade, cuja vítima e algoz é o próprio povo.

O conjunto de frases reportam que o povo preferiu permanecer no desastre, dissecando a falta de serviços, inadimplência e abandono dos políticos. Os comentários em manifestação, dão o tom de uma Guamaré fantasmas, sem prefeito.

Vejamos:

INADIMPLÊNCIA E ATRASOS DE PAGAMENTO GERAM CRISE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GUAMARÉ

A situação financeira da prefeitura de Guamaré chegou a um ponto crítico, impactando diretamente funcionários terceirizados e empresas prestadoras de serviços ao município. Desde médicos, técnicos de enfermagem e motoristas da assistência social, até empresas de raio-X, locadoras de veículos e postos de combustíveis, todos vêm enfrentando dificuldades devido à falta de pagamento.

As denúncias são graves e revelam que, após as eleições, muitos funcionários estão lidando com problemas como descontos irregulares, não pagamento de horas extras e falhas no sistema de ponto eletrônico. A situação gerou um descontentamento generalizado, agravado pela ausência de explicações claras e pela incerteza quanto à regularização dos valores.

Funcionários Terceirizados e Serviços Essenciais Impactados

Entre os mais prejudicados estão os médicos e técnicos de enfermagem que atuam no atendimento básico de saúde. Muitos profissionais relatam que estão sem receber há meses e, sem perspectivas de pagamento, consideram interromper os serviços. A saúde pública, já sobrecarregada, enfrenta o risco de paralisações, o que pode prejudicar ainda mais o atendimento à população.

O setor da assistência social também foi fortemente impactado, com motoristas e outros funcionários sem remuneração há mais de dois meses. Os motoristas do transporte escolar e os microempreendedores individuais (MEIs) que trabalham para o setor social e para a educação relatam que a falta de pagamento já está comprometendo o próprio sustento e, em alguns casos, impossibilitando que continuem prestando serviços ao município.

Empresas Fornecedoras Sofrem com Atrasos

A crise de inadimplência também atinge empresas fornecedoras de serviços essenciais, como a prestadora de serviços de raio-X e as locadoras de veículos que atendem a prefeitura. Empresas de postos de combustível, essenciais para o funcionamento de ambulâncias e outros veículos de serviço, também relatam atrasos significativos, o que compromete a continuidade das operações.

A situação fica ainda mais crítica à medida que cresce a pressão para que a prefeitura honre seus compromissos. No entanto, até o momento, as empresas e funcionários não receberam uma previsão concreta para o pagamento dos valores atrasados. Esse cenário de incerteza tem gerado um clima de tensão e desconfiança, uma vez que muitos já acumularam dívidas e estão sem recursos para cobrir suas despesas.

Falhas na Gestão e a Falta de Explicações

Funcionários da prefeitura relataram que, após as eleições, foram observados problemas no sistema de ponto eletrônico, o que resultou em inconsistências no registro de horas trabalhadas. Muitos trabalhadores ficaram inseguros com a situação, pois o sistema de marcação manual está sujeito a erros. Além disso, surgiram denúncias de que o pagamento realizado teve descontos irregulares em benefícios adicionais e em horas extras.

Até o momento, a gestão municipal não forneceu um posicionamento oficial detalhado sobre o que está sendo feito para resolver a situação. A falta de comunicação transparente contribui para a revolta de servidores e fornecedores que dependem do pagamento pontual para o próprio sustento e para manter as atividades em dia.

A Pressão Popular e as Expectativas para o Futuro

A população de Guamaré está atenta ao desenrolar dos acontecimentos, cobrando uma resposta imediata da administração municipal. Com o futuro incerto e o risco de interrupção em serviços essenciais, cresce a expectativa para que a gestão do prefeito Arthur Teixeira apresente um plano efetivo e transparente para regularizar a situação. O impacto negativo da inadimplência e a insegurança financeira afetam não apenas os trabalhadores e fornecedores, mas também a população, que depende desses serviços básicos.

Enquanto isso, o clima de insatisfação persiste, e moradores de Guamaré aguardam que as promessas de estabilidade e compromisso com o bem-estar da comunidade sejam traduzidas em ações concretas que garantam a retomada do funcionamento adequado da administração pública.

NOTA DO BLOG

Um dos inúmeros comentários do grupo de WhatsApp Guamaré em Dia, do participante do grupo Lindejunior Alves, comentou ao dizer: “a cidade está praticamente parada pq falta compromisso e responsabilidade com as pessoas que trabalharam e estão a deriva sem férias sem décimo sem contas sem salário e possivelmente e futuramente sem emprego. Uma verdadeira vergonha esse silêncio e descaso. Tô aqui me colocando no lugar de tantas outras pessoas que pagam aluguel, prestações, que tem filho pequeno, que precisa comprar remédios. Se colocar no lugar do próximo é necessário”. Comentou