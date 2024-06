GUAMARÉ DEU MAIS UM PASSO SIGNIFICATIVO EM SUA JORNADA RUMO AO TERCEIRO SELO UNICEF

Nesta quarta-feira (12), no auditório do Complexo de Proteção Especial do SUAS, no Vila Maria, realizamos o II Fórum Comunitário do Selo UNICEF – edição 2021-2024.

Com a participação ativa da sociedade civil, dos articuladores do Selo Unicef em Guamaré, dos servidores das secretarias e órgãos municipais, Conselho Tutelar, forças de segurança, influenciadores e adolescentes do NUCA, discutimos os indicadores apresentados pelos nossos mobilizadores do Selo Unicef nas áreas de educação, saúde e assistência social. Avaliamos todas as ações realizadas desde 2021 em todos os eixos temáticos e partir daí planejamos de forma colaborativa os próximos passos na luta pelo nosso terceiro selo consecutivo.

Este fórum mostrou, mais uma vez, que quando unimos forças, somos capazes de transformar realidades. Estamos todos comprometidos com a promoção dos direitos das nossas crianças e adolescentes, garantindo um futuro mais justo e promissor para todos. Vamos juntos, Guamaré, porque o futuro é feito de união e dedicação!

Assecom/PMG