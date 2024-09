GUAMARÉ NA FOLHA DE SÃO PAULO COMO O 2° MUNICÍPIO MAIS INEFICIENTE DO RN

Virou rotina, cada dia que passa o cidadão guamareense convive com surpresas negativas.

Quem imaginava que seria pacientes renais transportados em ambulâncias sucateadas, médicos com 4 meses de salário atrasados, falta de medicamentos, filas para exames e procedimentos, energia elétrica de escolas cortadas, aulas suspensas por falta de merenda escolar, veículos bloqueados por inadimplemento, na verdade se deparou nesta manhã com a reunião de tudo isso: Guamaré tem a 2ª pior gestão do Estado do Rio Grande do Norte, segundo dados publicados pela Folha de São Paulo.

A notícia é uma mistura de decepção e convicção que a realidade e dignidade do cidadão está na lata do lixo, fruto de suas escolhas e entrega dos seus destinos nas mãos de um mesmo grupo familiar, que de forma incompetente administrativa nossos destinos por mais de 15 anos.

O município de Guamaré atualmente tem governo, retratado num amontoado de cargos políticos e distribuição de benesses; mas, não tem gestão que é a capacidade de administrar, planejar, coordenar, controlar e organizar a cidade.

Esse retrato é visto e sentido por todos, sendo da maioria a maior parcela de responsabilidade do caos que assola nossa terra.

Assim, a cidade rica de povo pobre tomou o mundo, não pelos seus saudosos feitos na saúde, mas pelo seu completo abandono advindo da falta de compromisso dos seus governantes.

É inadmissível acreditar que uma cidade que arrecada cerca de 23 milhões por mês, que tem a renda per capita semelhante de Dubai, esteja sendo achincalhada a nível nacional. Os dados divulgados consideram saúde, educação e saneamento, revelando que é muito dinheiro para pouca competência.

Veja por meio do link: https://www1.folha.com.br/remf/ e assista o vídeo:

Pra o leitor que viu Guamaré como a 4ª saúde do país, é tempo se envergonhar com a 668ª posição:

É preciso o cidadão fazer um balanço geral das ações e omissões dos seus representantes, mas, acima de tudo, fazer sua alto crítica, olhar-se no espelho e compreender que essa responsabilidade também é sua e que somente ele tem capacidade de modificar essa realidade.

Quando o povo é pouco eficiente, seus líderes são ineficientes.