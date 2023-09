Guamaré participa da maior feira de Turismo do Brasil – ABAV 2023

Com o objetivo de consolidar Guamaré como destino turístico, a prefeitura de Guamaré investe na promoção do destino participando da maior feira de Turismo do Brasil – a 50ª edição da ABAV Expo, que acontece de 27 a 29 de setembro de 2023, no Rio de Janeiro. A feira reúne os principais players do setor e promove a conexão com o principal canal de distribuição do Turismo brasileiro: os agentes de viagens.

Guamaré participa do evento no stand do Rio Grande do Norte, que segue trabalhando o conceito sustentável, em respeito ao meio ambiente e conta com a participação dos municípios: Nísia Floresta, Maxaranguape, São Miguel do Gostoso, Santa Cruz, Georgino Avelino e Extremoz.

O passeio de barco nas Gamboas, um dos principais atrativos turísticos de Guamaré, estampa o stand do RN. “Essa parceria entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo (Setur) e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e os municípios, é fundamental para a divulgação do nossos destinos, aqui temos a oportunidade de conversar diretamente com quem vende os pacotes turísticos para o estado. Estamos trilhando um caminho sólido para consolidar a atividade turística em Guamaré”, ressaltou a secretária de Turismo, Andrezza Varella.

A ação conta ainda com o apoio da Fecomércio e do Sesc, com duas atrações culturais: os cantores mirins Marlon e Vitória forrozeira, ex-participantes de The Voice Kids Brasil 2023. “A ABAV Expo é um dos eventos fixos no calendário promocional da Emprotur e, a cada ano, buscamos estratégias de marketing inovadoras e diferenciadas para tornar o nosso stand um dos mais atrativos da feira. Por este motivo, as parcerias firmadas e as participações dos municípios são de extrema relevância”, avalia a presidente da Emprotur, Roberta Duarte.

Assecom/PMG