Guamaré realiza simulados preparativos para Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

Educação levada à sério! Com o objetivo de melhorar os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Guamaré, iniciou a aplicação de simulados para avaliar o nível de aprendizagem e atuar nas necessidades de cada turma. As provas foram aplicadas nas turmas de 5º e 9º anos, e devem acontecer mais duas provas até outubro, preído que antecede o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Saeb é um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.

Por meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais.

O Saeb permite que as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências.

