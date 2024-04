GUAMARÉ RECEBE RALLY-RN 1500 NESTA QUARTA-FEIRA (17)

O Rally RN 1500 está chegando em Guamaré. Quarta feira (17), o esporte de aventura toma conta da cidade com uma caravana de quase 900 pessoas entre competidores, equipes de apoio e organização do evento.

Guamaré será uma das cidades-sede, recebendo a chegada da 1ª etapa do Rally, no dia 17 de abril. O trecho especial, chamado de “Rota das Navegações”, contará com um deslocamento inicial de 33 km, especial de 185 km e deslocamento final de 0 km.

O Rally RN 1500 tem o apoio da Prefeitura de Guamaré e a iniciativa consolida a cidade na rota dos esportes de aventura. Guamaré se movimenta com trabalho dia após dia no fomento do Turismo em todas as suas áreas, aproveitando todo o potencial do município.

Assecom/PMG