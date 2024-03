GUAMARÉ SE DESPEDE EM LÁGRIMAS DE NAVEGANTE E FÁTIMA

Foram sepultadas na manhã desta terça-feira (19), no cemitério São João Batista em Guamaré, os corpos de Maria dos Navegantes e Maria de Fátima. A cidade se despediu em lágrimas de duas mulheres ilustres do município.

A população compareceu ao velório no anexo da Câmara Municipal, o local ficou pequeno para tanta gente, logo após, foi realizada uma missa na Igreja Nossa Senhora da Conceição, mas a comoção aflorou no cortejo a caminho do cemitério.

Familiares e amigos não contiveram as lágrimas no último adeus a duas mulheres de bem, que partiu para mais perto do pai celeste de maneira tão precoce deixando família e um montão de amigos.

Navegantes e Fátima só fizeram o bem ao próximo durante toda sua vida. Que Deus o guarde em um bom lugar de acordo com o tamanho da sua bondade.

A Guarda Municipal apoiou na organização do cortejo com batedores do inicio ao sepultamento.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: