Guamaré tem um Comandante PM que valoriza e motiva seus comandados!

O Comandante do 3º Pelotão de Policia Militar de Guamaré, Subtenente PM Jhonny Cruiff, realizou uma confraternização de final de ano com policiais lotado na cidade, em reconhecimento pelos os serviços prestado pelos os PMs a população durante o ano de 2023.

O Comandante fez questão de agradecer pessoalmente a cada guerreiro, que foi presenteado com uma singela e pequena lembrança do comando. “A confraternização é importante para a interação dos policiais militares, e é uma forma de demonstrar nossa satisfação e agradecimento pelos serviços prestados por esses profissionais de Segurança Pública.” comentou.

O que podemos constatar na cidade são PMs motivados e valorizados. O Comandante Jhonny Cruiff conseguiu com o exemplo e trabalho, o respeito e admiração dos seus comandados.

Nesse tempo a frente do pelotão de Guamaré, o Subtenente conseguiu imprimir sua própria marca, com a aquisição de viaturas, melhorou as condições de trabalho, as condições físicas do prédio da delegacia, e incentiva todos os dias cada PM a dá sempre o melhor para garantir a segurança que a população precisa.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: