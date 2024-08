GUARDA MUNICIPAL DE MACAU É SELECIONADA PARA BOLSA FORMAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL

A Guarda Municipal de Macau foi selecionada para o programa Bolsa Formação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do PRONASCI- Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A capacitação será ministrada na modalidade de ensino à distância (EaD).

A ação destina-se à prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando em suas raízes sócio-culturais, além de articular ações de segurança pública com políticas sociais por meio da integração entre União, estados e municípios.

Com a capacitação, os guardas municipais terão a garantia do pagamento do Bolsa Formação (Pronasci 2), no valor de R$ 900,00 durante o curso de qualificação profissional. O programa deve investir R$ 175 milhões na formação de agentes de segurança pública em todo o País durante o ano de 2024.

Comandante da Guarda Municipal, o GM Miguel Júnior destacou o apoio que a corporação vem recebendo na atual gestão com investimentos em equipamentos, uniformes e capacitação. “Temos agora uma sede própria também, um sonho antigo da nossa categoria”, concluiu.