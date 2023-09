Guarda Municipal recupera material furtado em obra da rodoviária em Guamaré

A Guarda Civil Municipal de Guamaré, conseguiu recuperar com êxito todo material furtado por homem numa obra da rodovia. O acusado já foi identificado pelos os agentes e se encontrado foragido.

A central foi acionada através do telefone funcional por populares ao amanhecer o dia, que um homem com característica baixa, de cor branca, magro, estava furtando material da obra publica.

De logo, uma equipe de GMs foi ao local, ouviu testemunhas, pegou informações, e caiu em campo em busca de prender o suspeito, que segundo informações, ele já é um velho conhecido da área policial pela prática do mesmo crime.

Segundo o comandante da GM Jabnean Batista, ele disse que: “o material furtado da rodoviária foi encontrado pelos os agentes, estava escondido em sua própria residência na rua professor João Batista, mas ele conseguiu fugir do local. Foi recuperado (2 portal de porta – 2 duas portas madeira – 1 porta de alumínio – 1 carro de mão -1 garrafa térmica 12 litros, e 1 peneira de construção). As equipes estão em diligências, e será uma questão de tempo prender ele por dano ao patrimônio público. Todo material recuperado pela GM foi encaminhado ao delegado da 61ª Regional da Policia Civil de Guamaré, para os procedimentos de praxe”. Comentou.

A Guarda Civil Municipal segue no trabalho de monitoramento e vigilância em toda a cidade, mas pede o apoio da população para que em caso de flagrantes, denunciem. A GM vem intensificando as rondas para conter os furtos e danos ao patrimônio público.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Guarda Civil Municipal no combate a crimes na cidade a preservação do patrimônio público, enviando através do WhatsApp ou ligação da GM (84) 99934-9968 – 999349945, denúncias, informações e solicitações.

A GM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo. Com informação da Guarda Municipal