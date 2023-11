Gusmão e Santiago: Uma amizade política que dura mais de uma década!

Provérbio Eclesiastes 11:4, diz: “Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca segará.” É preciso esquecer o sopro da brisa, compenetrar o olhar em direção ao céu, sem necessidade de uma viagem exótica em busca de inspiração. Basta olhar para cima, desenvolver a arte de apreciar as nuvens para compreender o real sentido de muita coisa.

Esse significado de observação se estende a política, marcada pela expressão: “a política é como nuvem, você olha está de um jeito, depois já muda”, essa mutação ocorre a todo instante e momento, por vezes, só não alcança as amizades políticas constituída a base de muita cumplicidade.

Referência clara é a amizade entre o Procurador da Câmara Municipal de Guamaré, Mauro Gusmão Rebouças, e o Vereador Gustavo Santiago, atual aliado, ex-adversário, ex-candidato a prefeito na última eleição, marcada por sua derrota esmagadora nas urnas, fruto da sua imposição que desbancou o ex-Prefeito Mozaniel Rodrigues da disputa, lhe custando o rompimento político-familiar. Curiosamente, Mauro Gusmão tem sua origem política no município advindo das hostes do saudoso João Pedro Filho, o que demostra que os aliados se reencontraram.

A figura de Mauro Gusmão a bastante tempo chama atenção no cenário político da terra do ouro negro, não somente pelo conhecimento jurídico, mas por saber articular, mexer no tabuleiro, administrar os poderes, definir e encaminhar situações de muita dificuldade. O advogado-político ou político-advogado é dotado de muita experiência, é dele a missão delegada de organizar encontros, de presidir reuniões decisivas, de selar acordos com maestria nos bastidores em favor de um bem comum.

O homem que chegou em Guamaré com os cabelos negros e hoje desfila com fios alvejados, consegue dialogar, acalmar, trazer sem dificuldade até seu amigo político para o governo, tudo isso faz enaltecer sua grande habilidade, e destacar seu afamado jargão quando mira o olhar num objetivo e diz: “estou passando manteiga”. Gusmão sempre fez o papel da principal peça no jogo de xadrez, sendo dele a função de palestrar com os demais vereadores para alcançar um objetivo futuro.

Aqui pra gente…

A amizade de Gusmão e Santiago chama atenção por sua verdade! Só algo que me preocupa como cidadão, é que o bom articulador político não coloca o futuro dos seus aliados em risco.

Se alguém tem alguma dúvida é porque anda mal informado, vale mais uma hora de sábio que a vida inteira de um tolo, é preciso olhar mais para o céu e deixar o vento passar.