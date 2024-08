HÉLIO E MARCICLÉCIA PARTICIPAM DE ADESIVAÇO NA ORLA ARATUÁ

A coligação do PSDB, que tem como candidato a prefeito Hélio Willamy, e Marciclécia Santiago, como vice, realizaram nesta sexta-feira (23), adesivaço na orla da praia aratuá em Guamaré, cumprindo agenda de campanha.

A militância se fez presente com carros e motos para a colocação dos adesivos dos candidatos a prefeito, vice e vereadores, que são apoiados pelo o prefeito Arthur Teixeira, às eleições deste ano.

A mobilização do partido contou com a presença do candidato a prefeito e vice, vereadores, lideranças politicas e correligionários, para fortalecer a campanha que tá só começando. Hélio e Marciclécia colocaram a mão na massa e ajudou na colagem dos adesivos durante toda movimentação politica.

Crédito das fotos: Blog Japi em Dia