HÉLIO MANTÉM MISTÉRIO SOBRE NOMES PARA COMPOSIÇÃO DE SEU SECRETARIADO

O prefeito eleito de Guamaré, Hélio Willamy, vem acompanhando a equipe de transição e, realizando alguns encontros políticos a sete chaves. Estas reuniões estão acontecendo em sua maioria em Natal ou pela madrugada em Guamaré, e servem para embasar decisões sobre as principais ações que serão adotadas a partir de 1º de janeiro de 2025.

Muitos prefeitos do RN já se anteciparam e anunciaram parte ou por completo os nomes de sua equipe que irá entrar em campo. Hélio continua em silêncio e mantendo mistério sobre sua lista.

Ele tem evitado comentar, falar, ou dá sinais destes possíveis nomes que farão parte da composição do primeiro escalão como secretários/adjuntos, procurador, diretores, dentre outros nomes de linha frente de seu governo.

Há quem afirme que o novo prefeito irá continuar com o mesmo time do prefeito Arthur Teixeira, mas há outros aliados que garantiram ao blog e pediram reserva que essa possibilidade é muito remota.

Afinal, os possíveis nomes dos novos secretários/adjuntos devem ser a principal vitrine do novo governo, que a população conhecerá nos próximos dias o time que irá governar Guamaré por um futuro ainda incerto.

O blog já tem com exclusividade alguns nomes que farão parte da seleção de Hélio Willamy. Cinco nomes me causou muita surpresa, mas preferimos formar opinião só quando de fato for publicado no Diário Oficial.

Falta pouco, muito pouco, mas até lá muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Iremos continuar com o ouvido no chão!