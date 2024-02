HOJE ACONTECE A GRANDE FINAL DO CAMPEONATO DE BLOCOS 2024

Chegou o dia da grande final do Campeonato de Blocos 2024, entre as equipes do Nacional e Fora o Baile. O duelo na noite desta sexta-feira promete muitas emoções, porque as duas equipes estão invictas na competição.

A final será disputada no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda da Silva, às 20h, e terá transmissão ao vivo no Instagram do Francijr 12, com narração exclusiva. Logo após as premiações que serão entregue pelas as autoridades, haverá o tradicional Arrastão dos Campeões pelas as ruas de Guamaré.

Será imperdível!