HOMEM É EXECUTADO À BALA DURANTE A MADRUGADA EM BAIXA DO MEIO

Um crime com caraterísticas de execução foi registrado na madrugada de hoje (19), por voltas das 01h30min pela Polícia Militar na comunidade de Baixa do Meio, distrito do município de Guamaré.

Segundo as primeiras informações, homens encapuzados chegaram armados em um carro na Rua Assú, identificaram a casa da vitima por nome de José Rodolfo, mas conhecido como Perna, filho do finado Mosquitinho.

Logo após, tiraram ele de dentro de casa e executaram na calçada com vários disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. A vítima tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas.

A Polícia Militar de Guamaré foi acionada por populares e realizou diligências nas extremidades, na tentativa de capturar os autores do homicídio, mas até o presente momento sem êxito.

O local do crime foi isolado pelos os agentes até a chegada do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte – ITEP, para remoção do corpo.

A Polícia Civil foi informada da ocorrência que será investigada pela 61ª Delegacia de Polícia Civil de Guamaré.