HOMEM PULA DO TERCEIRO ANDAR DO MIDWAY MALL

Muito triste a onda de depressão no RN. Um homem pulou do terceiro andar do estacionamento do Midway. Ele foi socorrido rapidamente, mas ficou gravemente ferido. O fato acorreu por volta das 10h30.

A depressão tem afetado muito as pessoas, virou uma questão muito grave. É preciso um investimento grande em saúde mental no serviço público. Nem mesmo a classe média consegue ter acesso a atendimento satisfatório devido ao alto custo das consultas.

Não vamos colocar fotos porque as imagens são muito feias. Blog GN