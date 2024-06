HOSPITAL ANTÔNIO FERRAZ RECEBE NOVA CLÍNICA MÉDICA; UNIDADE JÁ RECEBEU MAIS DE R$ 2 MILHÕES EM INVESTIMENTOS

O reaparelhamento e a modernização da estrutura do Hospital Municipal Antônio Ferraz são metas da atual gestão que vêm sendo cumpridas em etapas pela Prefeitura de Macau. Na última quinta-feira (13), o Prefeito José Antônio de Menezes entregou a revitalização da Clínica Médica Maria de Lourdes Ribeiro de Miranda Damasceno.

Novas enfermarias, sala para raio-x, posto de enfermagem e o expurgo hospitalar compõem a nova estrutura, que também recebeu uma nova rede de esgoto. As benfeitorias representam o investimento superior a R$ 380 mil e segundos informações da Secretaria Municipal de Saúde, somente nos últimos 40 meses, mais de R$ 2 milhões foram investidos na modernização do Hospital Antônio Ferraz e Pronto Socorro Alfredo Teixeira.

Na inauguração do novo bloco de enfermarias, o prefeito José Antônio de Menezes lembrou que já foram entregues a reforma da lavanderia, refeitório e cozinha e do bloco do Centro Cirúrgico e Obstétrico. “Todos esses setores receberam nova mobília e equipamentos modernos para prestar um serviço melhor ao cidadão e poder oferecer boas condições de trabalho para os funcionários”, destacou o gestor.

Usina de oxigênio e rede interligada

Secretária de Saúde do município nos últimos três anos, a primeira-dama Terezinha Menezes falou do enfrentamento à covid, quando o hospital ganhou uma usina de oxigênio e lembrou que o HAF recebeu investimentos com a implantação de um software que interligou setores do hospital com o Pronto Socorro Alfredo Teixeira, trazendo mais agilidade no atendimento ao cidadão macauense.

“Com planejamento e a determinação do prefeito José Antônio de Menezes, a população de Macau pode usufruir hoje de uma estrutura hospitalar moderna e com condições de ofertar bons serviços”, destacou Ivani Varela, diretora da unidade médica e hospitalar.

O ato de inauguração da nova Clínica Médica do Hospital Antônio Ferraz foi prestigiado com a presença do vice-prefeito, Rodrigo Aladim, Vereadores, secretários e assessores do município, servidores públicos e a população de modo em geral. Sob a regência do maestro Israel Silva, a Filarmônica Monsenhor Honório fez a acolhida das autoridades e convidados.

Com informações: Assecom/PMM