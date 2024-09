HUDSON MATIAS E JOABE REALIZAM O MAIOR COMÍCIO DA HISTÓRIA DE GALOS

Na noite de ontem (13), Hudson Matias e Joabe de Paquete fizeram história ao realizar o maior comício já visto em Galos. Milhares de pessoas se reuniram para apoiar a chapa que vem conquistando corações e promete continuar o desenvolvimento da cidade. O evento foi marcado por um clima de união e entusiasmo, reafirmando a força da campanha “Pra Galinhos Avançar Ainda Mais”.

Durante seu discurso, Hudson Matias emocionou a multidão ao declarar: “É com muito orgulho que chegou o dia de dizer a vocês que eu quero ser o prefeito de Galos, Galinhos e do Assentamento Pirangi. Com a ajuda de Deus, quero participar da história e do futuro da nossa cidade. E quero vocês ao meu lado.”

A chapa de Hudson e Joabe já havia feito história no dia 31 de agosto, ao realizar o maior comício da história do Assentamento Pirangi, um marco que consolidou sua liderança no local.

A campanha segue ganhando força, e os candidatos continuam firmes em sua missão de transformar a cidade e garantir um futuro promissor para todos.