HUDSON MATIAS: PREFEITO ELEITO DE GALINHOS É DIPLOMADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RN), através da 52ª Zona Eleitoral da cidade de São Bento do Norte, realizou nesta quarta-feira (11), a diplomação do prefeito eleito de Galinhos, Hudson Matias, e do vice-prefeito Joabe de Paquete, acompanhados de 9 vereadores.

A solenidade foi presidida pelo Juiz Drº. Romero Lucas Rangel Piccoli, e contou com a presença da Promotora de Justiça Drª. Isabel Menezes, do prefeito de Galinhos, Francinaldo Cruz, entre outras autoridades.

O evento foi realizado no Prédio Multiuso de São Bento do Norte, marcando o encerramento do processo eleitora, e oficializou o resultado das eleições municipais realizadas em outubro de 2024, conferindo ao novo gestor a habilitação legal para o exercício de seu mandato a partir de 1º de janeiro de 2025.

Na solenidade, além do prefeito da cidade de Galinhos, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos das cidades de São Bento do Norte; Caiçara do Norte; Parazinho; e Pedra Grande, foram também diplomados pelo Juiz da 52º Zona Eleitoral de São Bento do Norte.

Com um discurso que reforça o compromisso de administrar o Município de Galinhos com a participação do povo pelos próximos quatro anos, Hudson Matias (PSDB), disse em sua página no instagram: “Hoje é um dia histórico e inesquecível na minha vida: a minha diplomação como prefeito de Galinhos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus, que esteve comigo em cada passo dessa caminhada, me dando força e sabedoria para enfrentar os desafios. Agradeço também à minha família, que sempre foi meu alicerce, me apoiando incondicionalmente. Meu agradecimento especial ao meu amigo e irmão, o prefeito Naldo, que esteve ao meu lado em todos os momentos, acreditando e me incentivando nessa caminhada. Sua parceria foi fundamental para chegarmos até aqui. Também não poderia deixar de agradecer aos vereadores, e, claro, ao povo de Galinhos, que confiou em mim e no nosso projeto para continuar construindo um futuro melhor para nossa Galinhos. Esse diploma não é só meu, é de todos nós. Contem comigo, pois estarei sempre à disposição para lutar e trabalhar com dedicação por uma Galinhos mais forte e próspera. Vamos juntos!”. Comentou