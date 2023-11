IFRN abre concurso com 51 vagas para técnico-administrativos

Portal G1/RN

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) publicou um edital que abre concurso público com mais de 50 vagas. São ofertadas oportunidades em cargos de níveis médio, técnico e superior para servidores técnico-administrativos. As inscrições começam nesta terça-feira (14).

A Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN (Funcern) será a organizadora do concurso. Os interessados poderão realizar inscrição no processo seletivo entre os dias 14 de novembro e 7 de dezembro, por meio do site da Funcern. As taxas de participação variam de R$ 55 a R$ 115.

Vagas

Nível médio

Assistente de aluno (4)

Assistente em administração (13)