IFRN PUBLICA EDITAL COM VAGAS PARA CURSO SUPERIOR DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM GUAMARÉ

O Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, usando das atribuições que lhe confere a Portaria n.º 1796/2020-RE/IFRN, faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições do processo seletivo para Cursos Superiores de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de Especialização, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB, NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2025.

Clique aqui e veja o EDITAL 035/2024:

Edital_35_2024_Pós-Graduações_Lato_Sensu_em_nível_de_Especialização_UAB__EAD_E_F4Kycv6