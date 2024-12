IMPERDÍVEL: VEM AÍ O 2º VELOCROSS COM 10 MIL DE PREMIAÇÃO EM GUAMARÉ

Quem é apaixonado por esportes radicais não vai ficar de fora deste grande EVENTO esportivo, que acontecerá no próximo dia 15 de dezembro de 2024, no CT MN em Guamaré.

A cidade será palco de um grande show de VeloCross com 10 mil reais em premiações e troféus. Com a locução de Magrão e Feijão Motos, o evento promete receber pilotos da cidade, região, do RN e de outros estados.

Um evento imperdível para os amantes da velocidade e das motocicletas. Organizado pela Equipe Laranjada, o CT MN abrirá às 9h para o público.Reúna sua família e amigos, venha vibrar com as manobras radicais e se encantar com a velocidade das motos voadoras.