INCANSÁVEL: MESMO SEM MANDATO ADRIANO CONSEGUE EMENDA DE R$ 150 MIL EM MEDICAMENTOS PARA GUAMARÉ

O ex-prefeito de Guamaré Adriano Diógenes, cumpre mais uma vez com sua palavra quando falou em carta aberta a população que “não deixaria de trabalhar por Guamaré, e que para isso não precisaria de um mandato” apenas vontade no coração de ajudar ao próximo.

Pois bem,

No fim de dezembro do ano passado, o ex-prefeito Adriano, através do Deputado Estadual José Dias, conseguiu uma emenda parlamentar no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para aquisição de medicamentos para o povo de Guamaré.

O blog fez contato com o ex-prefeito Adriano Diógenes para entender a motivação, e segundo o mesmo, estava diariamente recebendo demandas de populares em busca de apoio para aquisição de seus medicamentos, muitas vezes, medicamentos básicos que estavam em falta nas farmácias básicas do município. Então, ele procurou o Deputado José Dias em busca de ajuda e disse mais: “Josivan, independente, da posição política que tomamos em oposição ao atual grupo governista, nossa população está acima disso, e todos nós que estamos inseridos na política mesmo que de forma direta ou indireta, temos o dever moral de ajudar, sobretudo, os mais necessitados, que não tem de onde tirar recursos para comprar seus medicamentos” disse Adriano Diógenes acrescentando – “fui prefeito e secretário de saúde do município e sempre tive a preocupação de manter o arsenal terapêutico das unidades de saúde abastecidos, porque não existe saúde sem a complementação terapêutica medicamentosa. Então imagina como pacientes em uso contínuo de medicações para tratamento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial, depressão, entre outras estavam sem fazer uso de suas medicações, imagina como estavam os pacientes que necessitam do uso contínuo de medicamentos controlados?!, só sabem as famílias o tamanho do sofrimento” disse o ex-prefeito.

No dia 30 de janeiro deste ano, o governo do estado depositou 100 mil reais na conta do Fundo Municipal referente à emenda solicitada pelo ex-prefeito Adriano Diógenes ao Deputado José Dias, se comprometendo a depositar o restante ainda neste mês de fevereiro.

NOTA DO BLOG

Aqui registramos a gratidão do povo de Guamaré pela iniciativa e compromisso do ex-prefeito Adriano Diógenes, mesmo sem mandato poder contribuir com o povo e a saúde do município de Guamaré.